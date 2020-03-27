Geely поднимет цены на свои машины с апреля

Алексей Агеев
Фото - Авторевю
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Автопроизводитель Geely заявил о том, что поднимет стоимость своих автомобилей. Это связано «с распространением коронавируса в мире и рядом экономических факторов».

Цены на машины марки Geely подрастут с 1 апреля. Известно, что 35 тысяч рублей прибавит в стоимости Geely Atlas. Кроссоверы Emgrand X7 подорожают на 30 тысяч. Седаны Emgrand 7 будут дороже на 15 000.

При этом повышение стоимости не коснется кроссовера Geely Coolray. Это объясняется тем, что реализация данных машин стартовала совсем недавно, сообщает Авторевю.

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