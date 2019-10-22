Гастарбайтеры зарезали корову на стройке в Москве

Женщина, проживающая в Тимирязевском районе Москвы, заметила на стройке корову. Ее туда привели гастарбайтеры. Москвичка позвонила правоохранителям.

Сотрудники полиции прибыли на место. Однако приезд стражей порядка был напрасным. Корову уже зарезали, на стройке были найдены грязь и лужи крoви. Иностранцы успели расправиться с животным и освежевать его.

Информация об инциденте появилась в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. После случая начата проверка. Неизвестно, откуда была взята корова. Также не установлено, с какой целью ее зарезали.

Фото: ДТП и ЧП Москва