Гарик Харламов будет озвучивать волка в новой версии «Ну, погоди!»

Актер Гарик Харламов в перезапуске известного мультфильма «Ну, погоди!» будет озвучивать волка, сообщает Mash.

Совсем недавно «Союзмультфильм» заключил договор с юмористом. По словам Mash, Гарик согласился на озвучку волка с большим удовольствием.

Компания планирует показать первую серию «Ну, погоди!» уже этой зимой. Сообщается, что новая картина адаптирована под современное время и не является продолжением классики. Кроме нового формата (мультсериал теперь будет выходить в 3D), в фильме появятся и новые персонажи — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.