Галь Гадот подверглась критике за слишком белую кожу для роли Клеопатры

Многие пользователи в соцсети Twitter раскритиковали создателей сериала и Галь Гадот за слишком белую кожу. По версии людей, из-за цвета кожи она не подходит на роль Клеопатры, сообщает «Киноафиша».
Напомним, не так давно создатели фильма «Чудо-женщина» анонсировали создание другой картины о египетской царице Клеопатре. На главную роль взяли израильскую актрису Галь Гадот. И если кто-то порадовался возвращению любимый артистки на экраны, то другие нашли в этом и отрицательную сторону.
Так, по версии интернет-пользователей у Галь Гадот слишком белая кожа, поэтому она совершенно не подходит на роль Клеопатры. В качестве альтернативы люди начали предлагать арабских и африканских актрис.
При этом один пользователь все-таки напомнил «хейтерам» исторические факты: