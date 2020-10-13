Галь Гадот подверглась критике за слишком белую кожу для роли Клеопатры

Многие пользователи в соцсети Twitter раскритиковали создателей сериала и Галь Гадот за слишком белую кожу. По версии людей, из-за цвета кожи она не подходит на роль Клеопатры, сообщает «Киноафиша».

Напомним, не так давно создатели фильма «Чудо-женщина» анонсировали создание другой картины о египетской царице Клеопатре. На главную роль взяли израильскую актрису Галь Гадот. И если кто-то порадовался возвращению любимый артистки на экраны, то другие нашли в этом и отрицательную сторону.

Так, по версии интернет-пользователей у Галь Гадот слишком белая кожа, поэтому она совершенно не подходит на роль Клеопатры. В качестве альтернативы люди начали предлагать арабских и африканских актрис.

— Какой голливудский тупица подумал, что взять израильскую актрису на роль Клеопатры будет хорошей идеей вместо того, чтобы пригласить арабскую актрису Надин Нжейм? И позор тебе, Галь Гадот. Твоя страна крадет арабские земли, а ты крадешь их роли в фильмах, — написала в своем твиттере Самира Хан, журналистка из Нью-Йорка.

При этом один пользователь все-таки напомнил «хейтерам» исторические факты:

— Я скажу это только один раз и больше никогда не повторю — Клеопатра была греческого происхождения. Да, она была правительницей Египта, но по происхождению гречанкой с персидским и сирийским происхождением. А люди, которые негативно на это реагируют, необразованные и неосведомленные. Галь Гадот заслуживает эту роль, — написал пользователь.