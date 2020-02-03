Футболисты-любители устроили массовую драку на матче в Дагестане

В Дагестане игроки любительских команд «Хуштада» и «Тандырбек» устроили массовое побоище прямо на газоне. ЧП случилось во время матча и было заснято на камеру.

При просмотре видеоролика можно заметить, что игроки обеих команд подрались прямо во время встречи. Комментатор матча назвал инцидент «бешеной битвой». Участниками разборки стали свыше 20 футболистов.

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После драки судья разобрался в ситуации и наказал нарушителей правил. В итоге драчуны получили четыре красные карточки, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ