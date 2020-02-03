Футболисты-любители устроили массовую драку на матче в Дагестане

В Дагестане игроки любительских команд «Хуштада» и «Тандырбек» устроили массовое побоище прямо на газоне. ЧП случилось во время матча и было заснято на камеру.
При просмотре видеоролика можно заметить, что игроки обеих команд подрались прямо во время встречи. Комментатор матча назвал инцидент «бешеной битвой». Участниками разборки стали свыше 20 футболистов.
После драки судья разобрался в ситуации и наказал нарушителей правил. В итоге драчуны получили четыре красные карточки, сообщает РЕН ТВ.
Видео: РЕН ТВ