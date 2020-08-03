ФСБ раскрыла подпольную сеть торговцев оружием

Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали в 12 регионах страны подозреваемых в торговле оружием. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, в общей сложности задержаны 42 человека. Задержания проводились в Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкессии, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях.

По версии следствия, подозреваемые переделывали гражданское оружие в боевое, также в подпольных лабораториях они производили боеприпасы. Затем всё это продавалось.

В общей сложности изъято 179 единиц оружия (боевого и переделанного гражданского). В числе изъятого – пулемёт, автоматы, пистолеты-пулемёты, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы. Также изъято 17 гранат, около 15 килограммов пороха и тротила, детонаторы и более 80 тыс патронов.

Правоохранители прикрыли 22 подпольные мастерские, в которых модернизировалось оружие и изготовлялись патроны. В мастерских изъято специальное оборудование, в том числе 3D принтеры и станки с ЧПУ.

– Проводятся необходимые следственные действия, назначены криминалистические экспертизы, принимаются процессуальные решения, – говорится в пресс-релизе ФСБ.