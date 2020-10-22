ФСБ предотвратила теракт в столичном регионе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что за подготовку к теракту задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, 1999 года рождения. Он действовал по указаниям международных террористических организаций.

По версии оперативников, задержанный собирался привести в действие самодельное взрывное устройство в одном зданий органов власти. Затем он хотел уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке.

Сотрудники ФСБ нашли тайник с компонентами взрывного устройства. Также обнаружена переписка задержанного с боевиками. Кроме того, изъята видеозапись «присяги» мужчины главарям террористов.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.