Фрагмент тела трансгендера без головы найден в Петербурге

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В Петербурге одиннадцатиклассник нашел в реке Мге расчлененный труп мужчины, у которого имелась силиконовая грудь, но не было ни головы, ни ног, ни рук. СМИ выяснили, кем оказался погибший.

Оказалось, что погибшим был 23-летний трансгендер из Узбекистана. Он на протяжении нескольких лет жил в России.

Уточняется, что убийца мигранта отрезал конечности пилой после смерти трансгендера. Левую ногу и руку отпилили. Правую ногу оторвали. По факту случившегося начато расследование, пишет Регион Онлайн.