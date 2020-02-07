Фотошпионы засняли новый Range Rover Sport

Новый Range Rover Sport засняли во время тестовых испытаний в зимнее время года. Фотографии сделали шпионы, запечатлев авто в камуфляже.

По предварительным данным, под скрывающей внешность пленкой скрывается реальная внешность нового премиального авто. Ожидается, что экстерьер обновленного RR Sport будет гибридным сочетанием деталей его же предшественника, деталей от Velar и новых акцентов.







Что касается дебюта, он должен пройти через год-полтора. А нынешней весной будет показана слегка обновленная версия внедорожника, сообщает speedme.