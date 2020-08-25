Форвард «Спартака» не попал в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий ФК «Спартак» (Москва) Александр Соболев остался без вызова в национальную сборную России из-за конфликта с форвардом питерского «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

В ходе игры в полуфинале Кубка России между футболистами произошла стычка. После нее Дзюба заявил, что Соболев «очень много себе позволяет». По словам Черчесова, молодой нападающий «заметно прибавил по сравнению с первыми играми», но пока он и Дзюба не разрешат конфликт, Александр вызов в сборную не получит.

«Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Да, конкуренция. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны», – отметил главный тренер сборной России.

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Они обещал провести разговор с Дзюбой, и капитан, если сможет, «сделает какие-то вещи, чтобы снять момент с повестки дня».

«Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал, как есть», – заявил Черчесов.

Он подчеркнул, что если Соболев «открыл эту тему», то он и должен ее закрыть, сообщает РЕН ТВ.