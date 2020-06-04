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Физрук пять лет насиловал учениц школы в Югре

Никита Брыкин
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В Нижневартовске задержан 59-летний учитель физкультуры, которого подозревают в совращении школьниц на протяжении пяти лет. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

По версии следствия, с 2015 по 2020 год злоумышленник неоднократно совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних учениц. Известно как минимум о трех жертвах насильника. Они не обращались в полицию из-за боязни огласки и расправы со стороны мужчины.

Утверждается, что в руководстве школы знали о непристойном поведении своего сотрудника. Возбуждено уголовное дело. При этом 1 июня при виде стражей порядка подозреваемый попытался сбежать из учебного заведения, но его удалось задержать.

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