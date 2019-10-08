Фанаты раскритиковали Наргиз за ее новый образ

Эпатажная исполнительница Наргиз подверглась шквалу критики после концерта в Кирове. Мероприятие проходило в дворце культуры «Родина» 3 октября 2019 года.

Отметим, что Киров стал первым городом на пути певицы: сейчас у нее стартовал большой тур. Однако фанаты исполнительницы были разочарованы новым образом звезды. Дело в том, что знаменитость появилась на сцене ДК с красными волосами. Короткая прическа не понравилась поклонникам Наргиз. Они назвали образ «клоунским».

Однако отметим, что частью шоу от певицы было выступление клоунов. По всей видимости, она решила им соответствовать, сообщает Афиша город Киров.