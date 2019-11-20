«Это вам не Грета Тунберг»: В Ленобласти мужчина спалил грузовик и угрожал шоферу автоматом

19 ноября, примерно в 21:00, на Токсовском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области случился опасный инцидент. Неизвестный расстрелял самосвал из автомата, после чего грузовик сгорел. Водитель и пассажир машины чудом уцелели.

По данным потерпевших, в салоне грузового автомобиля были они – 34-летний шофер и его родственник. В районе населенного пункта Хиттолово мужчины ссыпали грунт из кузова авто. в 30-ти километрах от Северной столицы самосвал сломался. Водитель и его спутник отправились на улицу, чтобы посмотреть, что же случилось с машиной. В это время к ним подъехал внедорожник УАЗ, следовавший ранее сзади большегруза. Из ульяновского проходимца вышел бородатый высокий мужчина, достал автомат, ударил его прикладом одного из потерпевших, а также направил оружие на собеседников. Напуганные люди спрятались за грузовиком. Водитель УАЗа обвинил их в загрязнении леса и выстрелил несколько раз в грузовой автомобиль.

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Машина вспыхнула. Шофер грузовика попытался забрать документы от авто из салона, но нападавший не позволил ему этого сделать, угрожая автоматом. В результате инцидента у самосвала сгорела кабина. По факту случившегося ведется проверка. В соцсети поступок нападавшего оценили. Люди заявили, что водителю самосвала повстречался настоящий защитник окружающей среды, а не Грета Тунберг, сообщает Мегаполис.

Фото: Мегаполис