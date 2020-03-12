Еще три государства вступили в «нефтяную войну» с Россией

Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вступили в «нефтяную войну» с Российской Федерацией. Эти государства последовали примеру Саудовской Аравии и сообщили о скидках на нефть.

Как сообщает агентство Bloomberg, Ирак собирается уменьшить апрельские цены на «черное золото» на 5 долларов за баррель при поставках в Азию. Кувейт хочет понизить стоимость на 6 долларов за баррель. ОАЭ будут наращивать добычу сырья, это приведет к изменению цены на нефть.

12 марта глава Минэнерго России будет проводить совещание с представителями российских нефтяных компаний. Во время встречи будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке и будущее нефтедобычи, сообщает Вечерняя Казань.