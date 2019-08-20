На главную Новости мира Эксперты рассказали о сохраняющемся спросе на кнопочные телефоны
Новости мираОбщество

Эксперты рассказали о сохраняющемся спросе на кнопочные телефоны

В России за первое полугодие 2019 года продали около четырех млн кнопочных телефонов. Это примерно 23% всех телефонных аппаратов, которые были реализованы в стране.

Несмотря на сокращение продаж кнопочных аппаратов, эксперты уверены, что об их полном исчезновении с прилавков говорить пока рано, поскольку ими пользуется огромная аудитория. Так, кнопочные телефоны удобны пожилым людям, курьерам и военным.

Для последней категории недавно был представлен аппарат, в котором нет таких современных атрибутов как камера, доступа в интернет или диктофона, однако устройство может работать без подзарядки несколько недель.

Подробнее — в материале «Известий»: Куда Глазьев глядит: советник президента уходит из АП

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцам рассказали об истории театральной фотографии

Николай Любимов встретился с ректором Московского государственного института культуры

«Ростелеком» поддержал «Форум Древних городов» в Рязани

Рязань отмечена наградой на IV Международном форуме лучших муниципальных практик

Рязанцев приглашают в «Подвал» на концерт и выставку

В Рязани неизвестный угрожал женщине ножом

В Рязани подорожали сосиски и сардельки

Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

С добрым утром! Обзор новостей 19 августа

Клещи продолжают кусать рязанцев

Житель Касимова убил и расчленил сына

В Клепиковском районе искали потерявшихся байдарочников

Рязанцев вновь предупредили о тумане

Жителя Рязани будут судить за попытку убийства

Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»

За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Двое погибли и шестеро пострадали в ДТП под Волгоградом

Крупный торговый центр загорелся в Кемерово

В Подмосковье таксист открыл стрельбу из автомата