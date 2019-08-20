Эксперты рассказали о сохраняющемся спросе на кнопочные телефоны

В России за первое полугодие 2019 года продали около четырех млн кнопочных телефонов. Это примерно 23% всех телефонных аппаратов, которые были реализованы в стране.

Несмотря на сокращение продаж кнопочных аппаратов, эксперты уверены, что об их полном исчезновении с прилавков говорить пока рано, поскольку ими пользуется огромная аудитория. Так, кнопочные телефоны удобны пожилым людям, курьерам и военным.

Для последней категории недавно был представлен аппарат, в котором нет таких современных атрибутов как камера, доступа в интернет или диктофона, однако устройство может работать без подзарядки несколько недель.

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