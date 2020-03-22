Эксперты рассказали, можно ли заливать АИ-92 вместо АИ-95

Оказалось, что в этом вопросе надо быть весьма внимательным.

Нужно заправлять машину таким видом топлива, который указан в документах на авто. иначе будет происходить ранняя детонация, которая плохо повлияет на состояние мотора и выведет его из строя.

Если производитель разрешает лить и АИ-92, и АИ-95, то лучше все же применять последнюю марку топлива. Она поможет сохранить агрегаты в хорошем состоянии. Внимательнее всего следует быть владельцам турбированных машин. Им рекомендуется использовать только высококачественное топливо (не ниже АИ-95), сообщает Speedme.