Эксперты рассказали, как дезинфицировать смартфон

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Пока кругом бушует коронавирус, специалисты находятся наготове и постоянно советуют проводить дезинфекцию, мыть руки, стараясь максимально обезопасить себя от бактерий. Так, эксперты призывают очищать свой смартфон (планшет) от инфекции, которая может скапливаться на нем, потому что он постоянно находится со своим владельцем (особенно в общественных местах).

По словам специалистов, дезинфицировать смартфон влажными салфетками – это не эффективный способ. Вместо этого лучше воспользоваться изопропиловым спиртом. Данное средство не оставит никаких следов на дисплее устройства, выполнив основную функцию – уберет бактерии.

Когда изопропил под руками отсутствует, можно использовать этанол или перекись водорода. Однако чересчур часто данными средствами пользоваться не рекомендуется, потому что они портят покрытие телефона. Проводить обработку устройства нужно каждый раз, приходя домой, сообщает РЕН ТВ.