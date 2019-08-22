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Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки по компьютерным играм

Представители Института развития интернета (ИРИ) предложили министру просвещения РФ Ольге Васильевой рассмотреть вопрос о введении в школьную программу факультативных уроков по киберспорту. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. 

Эксперты считают, что занимаясь определёнными играми, дети смогут развивать полезные навыки – стратегическое и логическое мышление, умение быстро принимать решение, работать в коллективе. 

Среди рекомендованных игр, например, футбольный стимулятор FIFA 19, а также многопользовательские онлайн-игры Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие.

Также эксперты считают, что подобные уроки помогут сформировать правильную культуру потребления компьютерных игр, привить интерес к учебному процессу. Не на последнем месте и вопрос здоровья: во время факультативов можно учить делать гимнастику для глаз, применять динамические паузы, обсуждать командную стратегию и заниматься эффективным тайм-менеджментом.

Генеральный директор ИРИ Сергей Петров отмечает, что компьютерные игры сейчас – одно из главных увлечений молодёжи. При этом дети иногда играют в тайне от родителей. 

–  Инициатива ИРИ поможет избежать травмирования детской психики и здоровья, создав доверительное поле, где подростки будут играть и развивать свои киберспортивные таланты, а учителя и родители будут знать, что это происходит в безопасных условиях, – приводит ИТАР-ТАСС слова Петрова. 

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