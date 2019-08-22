Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки по компьютерным играм

Представители Института развития интернета (ИРИ) предложили министру просвещения РФ Ольге Васильевой рассмотреть вопрос о введении в школьную программу факультативных уроков по киберспорту. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.



Эксперты считают, что занимаясь определёнными играми, дети смогут развивать полезные навыки – стратегическое и логическое мышление, умение быстро принимать решение, работать в коллективе.



Среди рекомендованных игр, например, футбольный стимулятор FIFA 19, а также многопользовательские онлайн-игры Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие.



Также эксперты считают, что подобные уроки помогут сформировать правильную культуру потребления компьютерных игр, привить интерес к учебному процессу. Не на последнем месте и вопрос здоровья: во время факультативов можно учить делать гимнастику для глаз, применять динамические паузы, обсуждать командную стратегию и заниматься эффективным тайм-менеджментом.



Генеральный директор ИРИ Сергей Петров отмечает, что компьютерные игры сейчас – одно из главных увлечений молодёжи. При этом дети иногда играют в тайне от родителей.

