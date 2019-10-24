Эксперты показали, что сделали с человеком 20 лет сидячей работы

Британские исследователи показали, чем опасна сидячая работа. Они создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. Результаты работы появились на YouTube, пишет РИА Новости.

На основе жалоб офисных работников ученые создали восковую фигуру по имени Эмма. Она страдает от нарушения осанки, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока, раздражением глаз.

Кроме того, у Эммы ослабли мышцы, появилась сыпь на руках, бледная кожа болезненного желтоватого оттенка, а также волосатые уши и нос.