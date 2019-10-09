Эксперты назвали самые дешевые направления для путешествий в октябре

Работники онлайн-сервиса «Туту.ру» перечислили самые выгодные направления для путешествий в октябре. Эксперты провели анализ средней стоимости билетов на авиаперелеты, купленных в октябре прошлого года и сравнили их с данными года текущего.

Выяснилось, что среди туров по РФ больше всего в цене потерял рейс Петербург — Краснодар. В октябре этого года перелет по данному маршруту будет стоить на 13% процентов дешевле, чем в 2018 году (4898 рублей против 5610). Что касается полетов на территорию ЕС, то здесь самыми недорогими будут рейс из Петербурга в Прагу (цена упала на 17%), а также авиапуть из Москвы в Белград (стоимость снижена на 15%).

Также сотрудники «Туту.ру» назвали самые дешевые направления среди стран ближнего зарубежья. Итак, дешевле всех перелеты из Москвы в Алма-Ату (потерял 40% от цены) и из Москвы в Душанбе (минус 12 процентов), сообщает Лента.ру.