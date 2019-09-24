Эксперты назвали пять болезней, которые опаснее рака

Эксперты назвали пять смертельно опасных заболеваний, которые опаснее онкологии. Об этом сообщают «Народные новости».



Медики отмечают, что при обнаружении опухоли на ранней стадии есть хорошие шансы вылечиться от онкологического заболевания, в то же время эти болезни не оставляют пациентам шансов на положительный исход.



Например, «коровье бешенство» или болезнь Крейтцфельдта-Чкоба. При этом заболевании разрушается спинной или головной мозг.



– Органы буквально разрушаются, оставляя человека без жизненно важных чувств, – отмечают «Народные новости».



Не менее опасно и обычное бешенство, но здесь также есть шанс, если начать лечение своевременно.



Среди опасных болезней также хроническая бессонница, когда человек умирает от недостатка сна.



Ещё одна опасная смертельная болезнь – геморрагическая лихорадка Марбурга, которую иногда называют «болезнью зелёных мартышек». Заразиться ею можно через слизистую оболочку. Завершает список из пяти смертельно опасных заболеваний прогрессирующая фибродисплазия. Это генетическое заболевание, которое постепенно превращает мышцы в кости.

