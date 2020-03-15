Эксперты назвали 7 продуктов для улучшения иммунитета во время эпидемий

С приходом весны люди часто сталкиваются с упадком сил, сонливостью, появлением плохого настроения. Зачастую такие признаки можно объяснить проявлением авитаминоза.

Чтобы привести себя в порядок, а также наполнить организм недостающими элементами, специалисты призывают внимательнее продумать свой рацион, а также кушать определенные продукты. В их число включены цитрусовые, черника, свекла, чеснок, кефир, льняное масло.

Также эксперты посоветовали употреблять семена. Речь идет о семенах тыквы и семенах льна, сообщает Пятый Канал.