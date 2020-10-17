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Эксперт рассказала, как узнать «бессимптомный» коронавирус

Елена Лобанова

Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала радио Sputnik, на что нужно обратить внимание, если вы считаете, что больны «бессимптомным» коронавирусом. 

В последнее время часто встречаются люди с подтвержденных диагнозом COVID-19, но без каки-либо симптомов. Из-за этого многие люди начинают паниковать и сразу же приписывать себе коронавирус. Специалист рассказала, в каких случаях действительно стоит задуматься о COVID-19. 

Как отметила Нелли Соседова, даже при бессимптомном протекании болезни у людей все равно пропадает обоняние и изменяется вкус. 

— Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, ведь тогда вероятность заболевания повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса, – объяснила специалист.

Также по словам Нелли Соседовой можно сделать КТ, чтобы наверняка убедиться в отсутствии вируса. Если 

— Если увидим «матовое стекло», понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры, – напомнила Нелли Соседова.

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