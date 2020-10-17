Эксперт рассказала, как узнать «бессимптомный» коронавирус

Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала радио Sputnik, на что нужно обратить внимание, если вы считаете, что больны «бессимптомным» коронавирусом.
В последнее время часто встречаются люди с подтвержденных диагнозом COVID-19, но без каки-либо симптомов. Из-за этого многие люди начинают паниковать и сразу же приписывать себе коронавирус. Специалист рассказала, в каких случаях действительно стоит задуматься о COVID-19.
Как отметила Нелли Соседова, даже при бессимптомном протекании болезни у людей все равно пропадает обоняние и изменяется вкус.
Также по словам Нелли Соседовой можно сделать КТ, чтобы наверняка убедиться в отсутствии вируса. Если