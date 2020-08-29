Эксперт рассказал, как определить, кто звонит со скрытого номера

Руководитель фирмы «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов объяснил, как распознать автора звонка со скрытого номера.

Мясоедов отметил, что легко определить звонящего поможет услуга «Суперопределитель номера», которая имеется в арсенале любого оператора связи. Она платная, но действенная.

Кроме того, любой абонент может заказать у оператора распечатку всех номеров, с которых ему звонили за определенный период.

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Наконец, любой человек может заблокировать нежелательные звонки. Для этого нужно устанавливать приложения с такой возможностью, сообщает РЕН ТВ.