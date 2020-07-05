Экс-премьер ДНР: Республики Донбасса скоро войдут в состав России

Экс премьер-министр Донецкой народной республики, председатель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай сказал, что республики Донбасса скоро войдут в состав Российской Федерации.
Такую информацию Бородай сообщил на съезде российской партии «Родина» в Петербурге.
«Республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью РФ – а станут таковой и де-юре», – с уверенностью заявил Бородай.
Ранее глава ДНР говорил о том, что главная цель республики – стать частью Российской Федерации. Об этом сообщает Московский комсомолец.
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