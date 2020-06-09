Экс-полицейских осудили за принуждение юной спортсменки к сексу

В Анапе оглашен приговор по громкому делу в отношении бывших сотрудников патрульно-постовой службы, которые принудили к сексу юную волейболистку. Об этом пишет «Российская газета».
Инцидент произошел 26 августа прошлого года. По версии следствия, полицейские обнаружили на пляже курортного поселка Витязево 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. За то, чтобы не привлекать несовершеннолетнюю к административной ответственности, злоумышленники принудили ее к половому сношению.
Из-за резонансного дела наказали 11 полицейских. Начальник ОМВД России по Анапе и заместитель начальника полиции были уволены.
Отметим, что двум фигурантам назначили наказание в виде двух и четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Также их лишили права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел в течение трех лет.
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