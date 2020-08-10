Экс-футболист сборной Широков жестоко избил судью на матче

Экс-полузащитник сборной России по футболу Роман Широков жестоко избил арбитра в ходе игры любительских команд.

Кадры с места ЧП попали в распоряжение РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, что Широков сперва бьет кулаком судью. Затем, после падения оппонента, он начинает добивать потерпевшего ногами.

О травмах судьи не сообщается. однако известно, что арбитр собирается обращаться в правоохранительные органы.