Экс-чиновник стрелял по прохожим в Москве из-за снесенного унитаза

-

Газете «Московский Комсомолец» стала известна предварительная причина, по которой житель улицы Строителей в Москве Дмитрий Павлов открыл стрельбу по соседям.

Как пишет СМИ, к катастрофе привела коммунальная авария, пристрастие хулигана к выпивке и разлад с женой в условиях самоизоляции.

Уточняется, что мужчина позвонил жене и рассказал, что у него дома случилась коммунальная авария. По неосторожности он снес унитаз и залил соседей. Жена пришла помочь супругу. Нетрезвый супруг стал угрожать супруге насилием, обещал выбить окно в ее квартире. Вскоре она ушла из дома. Через несколько часов после этого Павлов взялся за ружье и открыл беспорядочную стрельбу со своего балкона.

Напомним, что несколько прохожих получили ранения. Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. После начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела. Мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем. Позже он скончался в больнице.

Отмечается, что мужчина делал карьеру в правительстве Москвы. В частности, в прошлом она занимал пост заместителя руководителя Департамента науки. В конце 2010 года Павлов покинул мэрию.