Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в сериале «Игра Престолов»

Создатель серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, какую сцену в известном сериале «Игра престолов» он считает самой неудачной. Об этом рассказывает «Киноафиша» со ссылкой на интервью писателя с Джеймсом Хибберу в Entertainment Weekly.

По мнению Джорджа Мартина, самая плохая сцена — момент убийства короля Роберта Баратеона во время охоты. Это случилось в шестом эпизоде первого сезона.

— В этом эпизоде всего несколько человек бегут по лесу в поисках дичи. Такого не может быть в реальность. Я знаю, как выглядела королевская охота, и она точно не была похожа на сцену в сериале. В настоящей жизни к погоне за дичью привлекаются сотни человек. Там стоят шатры, присутствуют егеря и собаки. Специальные люди трубили бы в рога, — делится своими мыслями писатель.

Такого размаха не было из-за бюджета. «Игра престолов» не всегда была крупно финансируемой картиной. В самом начале создатели пытались сделать «хорошо» на маленькую сумму. Иногда из этого выходили достойные сцены, а иногда не очень.

Но совместно и с неудачными моментами, Мартин назвал и лучшие. На его взгляд, самые красочные сцены — это казнь Неда Старка и Красная свадьба.