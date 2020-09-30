Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в сериале «Игра Престолов»

Создатель серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, какую сцену в известном сериале «Игра престолов» он считает самой неудачной. Об этом рассказывает «Киноафиша» со ссылкой на интервью писателя с Джеймсом Хибберу в Entertainment Weekly.
По мнению Джорджа Мартина, самая плохая сцена — момент убийства короля Роберта Баратеона во время охоты. Это случилось в шестом эпизоде первого сезона.
Такого размаха не было из-за бюджета. «Игра престолов» не всегда была крупно финансируемой картиной. В самом начале создатели пытались сделать «хорошо» на маленькую сумму. Иногда из этого выходили достойные сцены, а иногда не очень.
Но совместно и с неудачными моментами, Мартин назвал и лучшие. На его взгляд, самые красочные сцены — это казнь Неда Старка и Красная свадьба.