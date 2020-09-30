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Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в сериале «Игра Престолов»

Елена Лобанова
Актёры «Игры Престолов» вспоминают о лучших моментах съёмок сериала (Озвучка)

Создатель серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, какую сцену в известном сериале «Игра престолов» он считает самой неудачной. Об этом рассказывает «Киноафиша» со ссылкой на интервью писателя с Джеймсом Хибберу в Entertainment Weekly. 

По мнению Джорджа Мартина, самая плохая сцена — момент убийства короля Роберта Баратеона во время охоты. Это случилось в шестом эпизоде первого сезона. 

— В этом эпизоде всего несколько человек бегут по лесу в поисках дичи. Такого не может быть в реальность. Я знаю, как выглядела королевская охота, и она точно не была похожа на сцену в сериале. В настоящей жизни к погоне за дичью привлекаются сотни человек. Там стоят шатры, присутствуют егеря и собаки. Специальные люди трубили бы в рога, — делится своими мыслями писатель. 

Такого размаха не было из-за бюджета. «Игра престолов» не всегда была крупно финансируемой картиной. В самом начале создатели пытались сделать «хорошо» на маленькую сумму. Иногда из этого выходили достойные сцены, а иногда не очень. 

Но совместно и с неудачными моментами, Мартин назвал и лучшие. На его взгляд, самые красочные сцены — это казнь Неда Старка и Красная свадьба.

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