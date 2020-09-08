Джигурда заявил, что Ефремов взял на себя вину другого человека

Во вторник, 8 сентября, в Пресненском суде Москвы должен быть оглашен приговор Михаилу Ефремову. К зданию ведомства прибыл Никита Джигурда и заявил, что актер невиновен в преступлении, за которое его хотят посадить, сообщает РЕН ТВ.

По словам знаменитости, за рулем машины Ефремова находилась Дарья Белоусова, а актер решил взять всю вину на себя. Как заметил Джигурда, экспертом международного уровня и комитетом по противодействию коррупции было доказано, что утром 9-го числа девушка провожала Ефремова. Обувь у нее была такая же, как у женщины, что выходила из джипа.