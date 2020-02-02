Двое полицейских погибли по пути в командировку в аварии

Накануне на трассе «Северный обход» в Сургутском районе произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет портал «Znak.com» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по ХМАО.

Сообщается, что автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий сотрудникам отдела МВД по Когалыму, столкнулся с грузовиком. Один из полицейских был за рулем, другой ехал на пассажирском сиденье. В результате стражи порядка скончались.

Как стало известно, они направлялись в служебную командировку в Ханты-Мансийск. Назначена служебная проверка.

Фото – Пресс-служба УМВД по ХМАО