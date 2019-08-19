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Двое мужчин и девочка погибли в Удмуртии

18 августа на территории Удмуртии водитель без прав устроил смертельную аварию. ЧП произошло примерно в 01:15 в Можгинском районе.

Виновником происшествия стал 19-летний. Он, управляя хэтчбеком ВАЗ-2112, потерял контроль над машиной. Затем совершил выезд на полосу встречного движения и влетел в седельный тягач MAN с прицепом. В результате происшествия виновник аварии и 36-летний пассажир его авто получили смертельные поврежденяи и скончались на месте трагедии. 12-летняя девочка, которая была пассажиркой Лады, получила тяжелые травмы и была доставлена в медучреждение. Там несовершеннолетняя умерла.

У погибшего водителя не было прав на управление автомобилем. Расследование инцидента продолжается, сообщает Ижлайф.

Фото: первый отдел ГИБДД по Удмуртии

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