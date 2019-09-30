Двое детей и четверо взрослых травмированы после ДТП под Ярославлем

В ночь с 29 на 30 сентября в Ярославском регионе случилось серьезное столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП травмированными оказались сразу шесть человек.

Известно, что авария произошла примерно в 00:40 неподалеку от города Переславля. Около населенного пункта Троицкая Слобода 28-летний водитель черного BMW 5-series, направляясь в сторону Ярославля устроил ДТП с автомашиной Mazda 6, которая ехала навстречу.

В итоге лобовой удар стал причиной травм для шести человек. В их число вошли двое детей – девочки 2004 года рождения, сообщает Эхо Москвы в Ярославле.

Фото: ГУ МЧС России по ЯО