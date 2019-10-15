Двигался задним ходом: Нетипичное смертельное ДТП произошло под Уфой

14 октября, в утреннюю пору, на территории Башкортостана случилось ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла в Уфимском районе, на 1451 километре автомобильной трассы Самара-Уфа-Челябинск.

По предварительной информации, 70-летний мужчина, управляя автомашиной Ford C-Mах, пропустил нужный ему поворот на Жуковской развязке. После этого автолюбитель решил задним ходом вернуться к необходимому ответвлению дороги. Во время совершения маневра в легковушку пожилого водителя влетел грузовик Isuzu.

В результате столкновения с грузовым авто 70-летний автомобилист получил фатальные повреждения и умер на месте ЧП. По факту случившегося начата проверка, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: Блог Динара Гильмутдинова