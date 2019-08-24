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Две женщины погибли в ДТП в Орехово-Зуево

Ночью с 23 на 24 августа в Орехово-Зуево (Московская область) произошла жуткая авария. Легковой автомобиль Ford на огромной скорости влетел в тягач КамАЗ с прицепом. Информация о страшном ДТП появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»в соцсети ВКонтакте.

Авария случилась на Кудыкинском повороте. В результате столкновения иномарки и фуры, по мнению очевидцев, водитель Ford угодил в больницу, погибли супруга и теща водителя иномарки (последняя от удара вылетела в багажное отделение). Мотор иностранного автомобиля отлетел от места столкновения на 30 метров. Аккумулятор отыскали на огороде находящегося рядом дома.

По предварительной информации, перед столкновением скорость автомашины Ford составляла 120-150 километров в час. По факту автокатастрофы начато расследование.

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