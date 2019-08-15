Два человека пострадали при опрокидывании пожарной машины в Ингушетии

14 августа в Ингушетии опрокинулся пожарный грузовик. Авария случилась в Джейрахском районе региона примерно в 19:05.

Сообщается, что пожарные перевернулись в населенном пункте Ляжги. Специалисты выехали на вызов. Однако во время прохождения одного из поворотов на своем пути спасатели налетели на бетонное ограждение на дороге. после этого пожарная машина перевернулась на бок.

В итоге двое пожарных получили травмы. После ДТП их госпитализировали. По факту происшествия ведется расследование, сообщает Газета Ингушетия.

Фото: УМВД по РИ