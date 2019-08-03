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ДТП с участием «КамАЗа» в Воронежской области: погибли две женщины

Рано утром в субботу, 3 августа, в Богучарском районе на 578-м километре трассы «Дон» произошла крупная авария со смертельным исходом.

По предварительным данным, 31-летняя жительница Московской области, находясь за рулем иномарки «Infinity», столкнулась с «Hyundai Creta». Авто двигалось в попутном направлении. В результате его отбросило на дорожное ограждение, а автомобиль Infinity врезался в «КамАЗ», пишет портал «Вести Воронеж».

Известно, что на месте происшествия погибли виновница ДТП и ее 52-летняя пассажирка. Пострадали трое детей, они были госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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