«Друг семьи» годами насиловал школьницу в Саратове

В Саратове 56-летний местный житель пойдет под суд за развращение и изнасилование школьницы, пишет «МК». Известно как минимум о четырех эпизодов преступления в отношении несовершеннолетней девочки.

Злоумышленник на правах «друга семьи» приходил в гости к знакомой. Она воспитывала дочь 2007 года рождения. В 2017 году педофил несколько раз надругался над 10-летней девочкой.

Почувствовав безнаказанность, в 2019 году мужчина снова совершил в отношении ребенка знакомой действия сексуального характера, после чего изнасиловал жертву.

Мать девочки узнала о случившемся из смс-переписки мужчины с дочерью. Мужчину взяли под стражу, однако он отказался признать свою вину. Уголовное дело направлено в суд.