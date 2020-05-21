«Дорожный учитель» устроил стрельбу по оппоненту в Иванове

В Иванове дорожный конфликт двух водителей завершился стрельбой. Инцидент произошел примерно в 8 утра 21 мая и был заснят на видеорегистратор потерпевшего, пишут Вести.
Уточняется, что водитель автомашины Chevrolet попытался проскользнуть между рядами, однако автор видео не дал ему этого сделать. Тогда обиженный «дорожный учитель» догнал «оппонента», подрезал, заставил затормозить, а затем не давал проехать. После «схватки» на дороге водители встретились лицом к лицу на парковке.
Здесь-то и произошло самое интересное и опасное: во время разговора с обоюдными оскорблениями «дорожный учитель» выхватил пистолет и стал стрелять в сторону автомобиля своего визави.
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