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Дорожники пожарили шашлык во время укладки асфальта

Алексей Агеев
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Дорожники из Подольска решили пожарить шашлыки прямо на работе. Так они решили провести свой обеденный перерыв.

Рабочие стали готовить еду прямо на дороге, на которой укладывали асфальт. Их занятие было заснято на видео и выложено в Telegram-канале «Метро Москвы».

При просмотре контента можно заметить, что дорожники перекрыли одну из полос на дороге, чтобы заниматься асфальтоукладкой. В то же время они жарили шашлыки, сообщает РЕН ТВ.

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