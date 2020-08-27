Дочь убила родную мать во время ссоры в Саратове

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя раскрыла детали убийства, которое произошло накануне в Саратове, пишет портал «Свободные новости».

Трагедия произошла в квартире дома по улице Панченко. Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка минувшей ночью убила свою пьяную мать.

«У девочки произошел очень серьезный конфликт с пьяной матерью, которая набросилась на дочь», – рассказала Загородняя.

Как стало известно, семья приехала в Саратов, чтобы купить детям одежду для школы. На момент конфликта отец семейства и сын погибшей ушли из квартиры.

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Отметим, что сейчас ведутся следственные действия.