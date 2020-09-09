Для претендентов на «Оскар» ввели новые требования

Для фильмов, которые претендуют на «Оскар», ввели новые требования. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

– Новые правила введены с целью борьбы с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин, – говорится в сообщении.

Если раньше картина должна была соответствовать каким-то художественным нормам, а иногда и менять их, то сейчас этого уже недостаточно.

Итак, каким же критериям должен соответствовать номинант на приз за «Лучший фильм».

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В частности, в картине должен быть хотя бы один не белый главный герой. Не менее трети актёров – женщины, представители расово-этнических меньшинств, либо ЛГБТ. Также должны присутствовать люди, у которых есть какие-либо физические нарушения.

Сам фильм должен раскрывать тему, которая касается этих групп людей.

Отмечается, что такие требования будут применяться к фильмам, которые претендуют на кинопремию с 2024 года.