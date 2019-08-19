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Диетолог рассказала, сколько можно выпить яблочного сока в неделю

Свежевыжатого яблочного сока можно выпить не более трёх стаканов в неделю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По её словам, сок лучше всего пить утром, так как он повышает уровень глюкозы в крови. Также сок может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, поэтому его не стоит пить натощак. Лучше всего пить его через трубочку, так как напиток может повредить зубную эмаль. При этом свежевыжатый сок надо выпить сразу после приготовления, иначе он окисляется и теряет часть своих свойств. 

Пакетированный сок менее полезен, к тому же содержит больше сахара, чем выжатый или яблоко. Его регулярное употребление грозит лишним весом и даже диабетом. 

–  Если сравнивать пользу, то на первом месте будет свежее яблоко, на втором –  свежевыжатый сок, на третьем – пакетированный сок, – приводит агентство слова Стародубовой.

При этом яблочный сок имеет множество полезных свойств – он улучшает самочувствие, обмен веществ, нормализует работу желудка.

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