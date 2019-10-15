Девушка полгода спала в парике, чтобы скрыть от парня облысение

Американская девушка Эбби Эндрю полгода спала в парике. Все дело в том, что 24-летняя девушка не хотела, чтобы ее парень узнал об облысении. Об этом пишет Лента.

С детства американка страдала выпадением волос. Со временем заболевание прогрессировало, а лысина становилась все более очевидной. Девушка стеснялась выходить из дома, а потом начала носить парик.

Из-за этого она бросила плавание, а также отказывала себя в катании на американских горках. Когда у Эндрю появился парень, она спала в парике первые полгода их отношений, чтобы он не увидел ее лысины.

Отметим, что молодого человека ничуть не отпугнула настоящая внешность возлюбленной.