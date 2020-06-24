Девушка изнасиловала знакомого черенком от лопаты и убила собутыльника

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Портал «Nation News» рассказал, что молодая жительница села Михайловка Омской области жестоко убила двух мужчин.

Инцидент произошел 20 августа 2019 года. Сообщается, что 22-летняя девушка после совместного распития спиртного жестоко избила 37-летнего мужчину и изнасиловала его черенком лопаты. Она бросила тело погибшего на улице.

Через два месяца во время очередного застолья девушка услышала от одного из собутыльников нелестные высказывания о своем отце. Когда обидчик лег на диван, она избила оппонента руками и ногами, от которых он скончался.

Вскоре девушку задержали. При этом она отрицает свою вину, утверждая, что по делу второго погибшего ее якобы оговорили, а первого вовсе сбил автомобиль. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы.