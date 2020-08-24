Дети задушили 8-летнюю девочку и выбросили тело в реку

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями гибели 8-летней девочки в Уфе. Ее тело со следами удушья нашел случайный прохожий на Курочкиной горе.

Ребенок пропал 22 августа. По словам матери, ее дочь ушла гулять с друзьями и не вернулась домой.

Как пишет СМИ, школьница перед трагедией проводила время в компании двух мальчиков 10 и 13 лет. Они играли в «собачий кайф» (удушение друг друга до потери сознания). Это привело к трагедии. Когда школьники поняли, что их подруга умерла, они убежали.

Реклама

Позднее ребята вернулись на место происшествия, сняли с девочки одежду и выбросили тело в реку. С подростками работают следователи.