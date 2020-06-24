Депутаты устроили драку на заседании Саратовской облдумы

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В стенах зала областной думы Саратовской области произошла потасовка между депутатами. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что председатель мандатной комиссии Николай Бушуев заявил о нарушении этических правил депутатами Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко.

При этом последний снимал выступление Бушуева на камеру. Тогда депутат Анатолий Ципящук со словами «Проваливай отсюда» бросил в Бондаренко бутылку с водой.

Журналистам удалось снять фрагмент конфликта. Подробности уточняются.