Депутаты подрались из-за плаката с надписью «Голубки»

В Ульяновске депутаты устроили драку прямо во время заседания. Момент был заснят на видео.

Дело в том, что один из парламентариев повесил плакат с надписью «Голубки» над фотографиями двух других депутатов. После этого председатель бюджетного комитета Александр Чепухин попытался сорвать плакат, после чего и началась разборка.

Как сообщает Улпресса, обиженным депутатам показалось, что их обвинили в гомосексуализме. В итоге заседание было сорвано массовой дракой.