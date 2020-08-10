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Новости мираПроисшествия

Депутата задержали под Волгоградом за серию преступлений

Иван Федоров

В Волгоградской области задержали депутата, которого подозревают в совершении нескольких преступлений. Следователи полагают, что задержанный устроил вооруженное противостояние с работниками одного из предприятий из-за земельных участков.

Как сообщает РЕН ТВ, депутат приехал в поле, избил там человека, а затем и вовсе обстрелял сельскохозяйственную технику, в которой в это время были работники. Затем мужчина сел за руль машины и протаранил толпу рабочих.

Задержанный при этом говорит, что просто защищал свой урожай на участке, однако уже известно, что земля принадлежит сводной сестре мужчины. Участок стал принадлежать женщине после смерти ее отца шесть лет назад.

Депутат проиграл судебную тяжбу. Но все равно продолжал претендовать на сельскохозяйственные угодья и пытался решить вопрос силой.

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