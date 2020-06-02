Депутат предложил новые выплаты многодетным матерям

Депутат Виталий Милонов предложил новые выплаты для многодетных матерей. Он считает, что женщинам, которые растят пятерых детей или больше, следует платить столько зарплату, как воспитателям в детском саду.
По словам Милонова, воспитание большого количества детей является для женщины работой. За это «она будет получать пенсию», пишет Ура.ру.
Комментируя инициативу платить МРОТ домохозяйкам, Милонов отметил, что платить нужно лишь тем, кто воспитывает трёх и более детей или ухаживает за инвалидом. Инстаграмщиц выплат нужно лишить, считает депутат.
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